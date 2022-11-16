Новосибирцы пожаловались на снежную кашу на улицах города

Новосибирцы пожаловались на снежную кашу на дорогах. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео
Новосибирцы пожаловались на снежную кашу на дорогах. За последние несколько дней в городе выпало много осадков, но во вторник температура поднялась выше нуля и только выпавший снег начал таять. На улицах образовались лужи и слякоть, которые к вечеру замерзают и превращаются в настоящий каток.
— На улице Толбухина, как и во многих других дворах Новосибирска, сегодня невозможно ходить — можно только плавать, — пожаловались местные жители в паблике «АСТ-54» Вконтакте.
По данным сервиса Яндекс. Погода, в среду, 16 ноября, в Новосибирске еще будет удерживаться плюсовая температура, а вот в четверг уже похолодает до -9 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер