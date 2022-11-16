Новосибирцы пожаловались на снежную кашу на улицах города

Новосибирцы пожаловались на снежную кашу на дорогах. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

Новосибирцы пожаловались на снежную кашу на дорогах. За последние несколько дней в городе выпало много осадков, но во вторник температура поднялась выше нуля и только выпавший снег начал таять. На улицах образовались лужи и слякоть, которые к вечеру замерзают и превращаются в настоящий каток.

— На улице Толбухина, как и во многих других дворах Новосибирска, сегодня невозможно ходить — можно только плавать, — пожаловались местные жители в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

По данным сервиса Яндекс. Погода, в среду, 16 ноября, в Новосибирске еще будет удерживаться плюсовая температура, а вот в четверг уже похолодает до -9 градусов.

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