В Новосибирске в новогоднюю ночь вместе с курантами ударит 25-градусный мороз

Синоптики дали предварительный прогноз на новогоднюю ночь.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Многих сибиряков волнует вопрос, какой будет погода в Новосибирске на Новогоднюю ночь 2023. Синоптики дали предварительный прогноз: будет холодно, но без осадков.
— Днем 31 декабря в Новосибирске ожидается температура до −20 градусов, а ночью похолодает до −25, — сообщает портал Accuweather. — Погода ожидается ясная и без осадков.
Синоптики также дали прогноз на декабрь в целом. Среднемесячная температура в первом месяце будет достигать в среднем −13 градусов. А под конец может похолодать до −42.
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