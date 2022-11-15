Татуировщик рассказал, какие татуировки удаляют чаще всего

По словам тату-мастера, часто люди хотят удалить татуировку с именем бывшего партнёра. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, от каких татуировок со временем люди предпочитаются избавиться или же перебить. По его словам, чаще всего сводят тату, набитые в молодости кустарным методом, или же под давлением начальства.

— Иногда начальник не смотрит на профессионализм сотрудника, а тату для него — причина отказа в работе. Молодость у всех разная, взрослея, многие пересмотрят взгляды на красоту и наколку перебьют/сотрут. Сейчас актуально удаление символов, признанных экстремистскими. Иногда закрашивают, но чаще удаляют, чтобы избежать черных пятен, — рассказал Ермак в беседе с NEWS.ru.

По его словам, часто сводят имена бывших партнеров или супругов. Иногда человек удаляет татуировку под давлением семьи.

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