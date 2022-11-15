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НовостиОбщество15 ноября 2022 16:55

Новосибирский суд отказал прокурорам в закрытии Малыгинского рынка

По мнению прокуратуры, участок, на котором находится рынок, используется не по назначению
Надежда КАСЬЯНОВА
Суд отказал в требовании закрыть несанкционированный рынок.

Суд отказал в требовании закрыть несанкционированный рынок.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирский районный суд отказал прокурору одноименного района в требовании закрыть Малыгинский рынок. Об этом стало известно во вторник, 15 ноября.

— В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, — пояснили в Новосибирском районном суде.

Напомним, что Малыгинский рынок находится в санитарно-защитной зоне и является частью печально известного Хилокского треугольника. Там торгуют овощами прямо с грузовых авторефрижераторов. Испорченные продукты и упаковки сталкивают трактором в близлежащий обводненный лог. Из-за отходов образовалась несанкционированная свалка, зловоние от которой ощущают местные жители. Власти пытаются закрыть рынок с 2020 года, но безуспешно.

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