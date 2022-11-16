Пасмурная погода и дожди придут в Новосибирск

В Новосибирске по-прежнему сырая и пасмурная погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

16 ноября в Новосибирске синоптики обещают мокрый снег и плюсовую температуру на улице.

— Температура ночью составит 0...-2 градусов, а днём -1...+1. Будет облачно, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, местами до 16, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области будет облачно, небольшие, местами умеренные осадки, в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура ночью составит около 0...-5 градусов, днем похолодает до -4...+1.

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