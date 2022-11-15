Родители стали чаще отказываться от сладких подарков детям на Новый год в школах и детских садах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Новосибирске родители стали чаще отказываться от сладких подарков детям на Новый год в школах и детских садах. Вместо этого сибиряки отдают предпочтение игрушкам и сувенирам.

— Мы в этом году в школе решили детям дарить не сладости, а маленькие игрушки-головоломки. Это и полезно, и будет интересно, и прослужит дольше. Сладостей у детей и так достаточно в жизни. Тем более, что сейчас стало много детей-аллергиков, которым сладкое нельзя. Вот у моего ребенка как раз такой случай. И будет странно дарить конфеты всем, кроме них. Или еще хуже — подарить, а потом забрать, потому что нельзя. Пусть уж лучше будут такие полезные для всех подарки, а конфеты потом родители детям купят, на свое усмотрение, — пояснила КП-Новосибирск мама четвероклассника одной из новосибирских школ Екатерина.

Тем не менее, такую категоричную позицию занимают не все родители. Некоторые не видят ничего плохого в подарочных сладостях. Но и отказ для них не станет трагедией.

— У меня сыну 4 года, уже всплывает этот вопрос подарков в саду. Меня лично устроили бы и конфеты: это адекватно по стоимости, в целом всем нравится. Сколько помню, всегда дарили сладости. Конечно, если разрешить ребенку за час съесть всю коробку, то станет плохо. Но если расходовать подарок постепенно — то катастрофы не будет, — пояснила КП-Новосибирск жительница города Инна. — Но в целом, если вдруг уж так случится, что абсолютное большинство будет против, то мы и на игрушку согласны. Конфеты и потом можно купить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер