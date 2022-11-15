Под Новосибирском серая легковушка сбила 10-летнюю девочку и скрылась

Девочка запомнили только то, что сбивший ее автомобиль был серым. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Бердске серая легковушка сбила 10-летнюю девочку и скрылась с места ДТП. Произошла авария между восьмью и половиной девятого вечера на перекрестке улиц Ленина и Суворова во вторник, 15 ноября.

— Дочка запомнила только, что серый автомобиль легковой и все. Номера соответственно не запомнила, 10 лет всего ребенку, — рассказал КП-Новосибирск отец девочки Сергей.

По его словам, дочь еще обследуется в больнице, врачи делают ей снимки, но по первому взгляду серьезных травм она не получила.

— Осмотр пройдем и поедим писать заявление в полицию, — добавил отец.

Он уточнил, что вместе, где его дочь сбили, есть камеры, однако доступ к ним можно будет получить только через полицию.

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