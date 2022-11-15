В новосибирском аэропорту Толмачево раньше срока сдали новый взлетно-посадочный комплекс

Взлетно-посадочный комплекс сдали на месяц раньше. Фото: правительство НСО

В новосибирском аэропорту Толмачево на месяц раньше сдали новый взлетно-посадочный комплекс. Об этом стало известно во вторник, 15 ноября.

— Сегодня завершен очередной этап реконструкции — в эксплуатацию введен новый комплекс взлетно-посадочной полосы аэропорта. Технические особенности комплекса — новый перрон на 15 стояночных мест воздушных судов, площадка для обработки самолетов противообледенительной жидкостью и рулежная дорожка, соединяющая эти площадки, — рассказал губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

По его словам, благодаря новому комплексу, аэропорт сможет принимать самолеты без ограничений взлетной массы. Также Толмачёво увеличит пассажиропоток до 10 миллионов человек, а обработку грузов — до 60 тонн.

Напомним, что строительство новой взлетно-посадочного комплекса — это часть проекта по реконструкции аэропорта Толмачёво. В него входит также строительство нового терминала.

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