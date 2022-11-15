Секс-коуч из Новосибирска пришла на новое шоу про любовь на ТНТ

Анастасия Яровикова приняла участие в новом проекте «Влюбись, если сможешь». Фото: https://vk.com/vlubis_tnt

Танцовщица и секс-коуч из Новосибирска Анастасия Яровикова приняла участие в новом проекте «Влюбись, если сможешь» (16+) на канале ТНТ. Сама девушка признается, что пришла на шоу, чтобы почувствовать настоящую любовь.

Яркая сибирячка уже в первый же день успела понравится одному из участников проекта по имени Митя.

— Розовые волосы, профессиональная танцовщица, сразу понравилась Мите… что-то нам это напоминает, — написали в официальной группе проекта Вконтакте. — У Мити не сложилось с Машей, как думаете, сложится ли с Настей?

Суть телешоу в том, что участники живут на вилле в городе Кейптуан в ЮАР, проходят разные испытания, чтобы получить денежный приз, а также ищут свою любовь. Ведут проект Марина Кравец и Анна Хилькевич.

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