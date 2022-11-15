Секс-коуч из Новосибирска пришла на новое шоу про любовь на ТНТ

Анастасия Яровикова приняла участие в новом проекте «Влюбись, если сможешь». Фото: https://vk.com/vlubis_tnt
Танцовщица и секс-коуч из Новосибирска Анастасия Яровикова приняла участие в новом проекте «Влюбись, если сможешь» (16+) на канале ТНТ. Сама девушка признается, что пришла на шоу, чтобы почувствовать настоящую любовь.
Яркая сибирячка уже в первый же день успела понравится одному из участников проекта по имени Митя.
— Розовые волосы, профессиональная танцовщица, сразу понравилась Мите… что-то нам это напоминает, — написали в официальной группе проекта Вконтакте. — У Мити не сложилось с Машей, как думаете, сложится ли с Настей?
Суть телешоу в том, что участники живут на вилле в городе Кейптуан в ЮАР, проходят разные испытания, чтобы получить денежный приз, а также ищут свою любовь. Ведут проект Марина Кравец и Анна Хилькевич.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер