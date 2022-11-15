Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на декабрь 2022. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на декабрь 2022. По данным сайта «gismeteo», в первые дни декабря температура задержится на отметке около −10 градусов. В середине месяца ненадолго похолодает до −17, а потом потеплеет до −9. Но с 26 декабря Новосибирск накроет резкая волна мороза: сначала похолодает до −26 градусов, а в предновогоднюю неделю — до −33.

Некоторые синоптики обещают, что к концу первого зимнего месяца температура может опуститься до −42 градусов.

— Днём 23 декабря температура воздуха в Новосибирске опустится до −32 градусов, ночью похолодает до −39, — сообщает портал «Метеовести». — 24 декабря днём температура опустится до −34 градусов, а ночью похолодает до −42.

Сайт Яндекс. Погода пока что дал прогноз только до 14 декабря. В этот период ниже всего температура опустится 11 числа — до −14 градусов днём. А самая холодная ночь будет 12 декабря — похолодает до −15.

Портал «Гисметео» обещает сибирякам, что самым холодным днём декабря станет 17 число — похолодает до −19. А самый сильный ночной мороз ожидается накануне — 16 декабря.

По долгосрочному прогнозу Росгидрометцентра, среднемесячная температура в декабре будет около 13 градусов мороза.

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