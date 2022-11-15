Уролог перечислил факторы, приводящие к импотенции

Уролог Сергей Громов рассказал, из-за чего может возникнуть импотенция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уролог Сергей Громов рассказал, из-за чего может возникнуть импотенция. По словам эксперта, проблемы по мужской части появляются из-за некоторых заболеваний и психогенных факторов.

Первая причина – это поражение центральной нервной системы и периферических нервных структур. Его могут спровоцировать эпилепсия, инсульт, опухоли, болезни Паркинсона и Альцгеймера, рассеянный склероз, а также сосудистые заболевания головного мозга.

Кроме того, эректильная дисфункция нередко развивается на фоне злоупотребления алкоголем.

− Мужские проблемы также возникают при варикозной болезни вен малого таза и нижних конечностей или при сужении стенок артерий, − объяснил Сергей Громов в разговоре с News.ru.

Импотенция возникает не только из-за проблем со здоровьем. Иногда причина кроется в психогенных факторах. К ним относятся проблемы в отношениях с партнером, неудачный первый сексуальный опыт, религиозные убеждения, чрезмерно строгое воспитание.

Лишить мужчину половой жизни также могут снотворные и седативные препараты, гормоны , анаболики и антидепрессанты.

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