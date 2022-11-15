Жителя Новосибирска судят за контрабанду черной икры

Черную икру изъяли из оборота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело о контрабанде черной икры. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Местного жителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 258.1 УК РФ – «Незаконное приобретение, перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Речь идет о контрабанде черной икры амурского осетра.

Выяснилось, что новосибирец перевозил более 10 килограммов продукта для дальнейшего сбыта.

− Лицензионно-разрешительных документов на это мужчина не имел, − уточнили в пресс-службе суда.

Черную икру изъяли из оборота. Сибиряку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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