Новосибирск вошел в топ 10 городов России по качеству общественного транспорта

Новосибирск занял 7 место в рейтинге городов страны по качеству общественного транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирск занял 7 место в топе 10 городов России по качеству общественного транспорта. Столица Сибири набрала 65,4 балла из 100 возможных. Рейтинг городов составил центр SIMETRA, проанализировав работу транспорта в 84 городах страны.

— Первое место заняла Пермь, набрав 73 балла, второе — Новокузнецк с отставанием в 0,2 балла. Замкнул тройку лидеров Екатеринбург, набрав 72,7 балла, — рассказали аналитики центра.

Также в первую десятку попали Казань (69,2 балла), Ижевск (69,0 балла), Нижний Новгород (65,8 балла), Самара (65,3 балла), Красноярск (65,1 балла), Кемерово (65,0 балла).

Москва и Санкт-Петербург участвовали «вне конкурса» из-за существенных отличий от других городов. Набрали они по итогу 83 и 72,3 балла соответственно.

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