Новосибирск сковали 8-балльные пробки вечером 15 ноября

Традиционно в пробке стоит улица Большевистская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирск окрасился в «красный» из-за пробок. По данным 2ГИС, оценивается ситуация на дорогах в 8 баллов.

Самые большие заторы по традиции образовались в районе правобережной развязки и на улице Большевицкой. Также огромная пробка на Димитровском мосту, которая тянется от площади Энергетиков до улицы Владимировской.

Также заторы образовались на улицах Восход, Ватутина, на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко и у ЛДС «Сибирь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер