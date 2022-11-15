Новосибирск сковали 8-балльные пробки вечером 15 ноября

Традиционно в пробке стоит улица Большевистская.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирск окрасился в «красный» из-за пробок. По данным 2ГИС, оценивается ситуация на дорогах в 8 баллов.
Самые большие заторы по традиции образовались в районе правобережной развязки и на улице Большевицкой. Также огромная пробка на Димитровском мосту, которая тянется от площади Энергетиков до улицы Владимировской.
Также заторы образовались на улицах Восход, Ватутина, на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко и у ЛДС «Сибирь».
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