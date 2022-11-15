В Новосибирске состоялось закрытое судебное заседание по уголовному делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе

Трагедия произошла в июне 2018 года. Фото: соцсети

В Советском районном суде Новосибирска состоялось закрытое судебное заседание по уголовному делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе. Напомним, трагедия произошла в июне 2018 года.

По данным следствия, между 16-летним мальчиком и обвиняемым Иваном Прудниковым произошла ссора. В какой-то момент конфликт перерос в борьбу. Обвиняемый схватил колюще-рубящий предмет и несколько раз ударил им подростка в область шеи. Вскоре несовершеннолетний скончался из-за острой кровопотери.

В отношении Прудникова возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

В конце октября должно было состояться предварительное слушание по данному уголовному делу. До 23 марта 2023 года Иван будет находиться под стражей.

− Сегодня в закрытом судебном заседании сторонами было начато формирование коллегии присяжных заседателей, однако в настоящем процессе коллегия сформирована не была, − отметили в пресс-службе Советского районного суда.

Судебное заседание отложили на 13 декабря 2022 года. Состоится оно в 11:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он там…» — смертельно раненный школьник пытался рассказать взрослым про убийцу

16-летний парень из Новокузнецка приехал в Новосибирск, чтобы отдохнуть на пляже. После очередной ночи в кемпинге подросток погиб при загадочных обстоятельствах (подробности)

«Узнайте их со спины»: Возможные убийцы новокузнецкого школьника попали на видео

В Новосибирске зверски убит подросток на пляже. Следствие объявило награду за помощь в розыске преступников (подробности)

«Какая-то тварь его поджидала в кустах» — свидетель гибели школьника в Новосибирске просит прощения у его родителей

Рядом с пляжем «Бумеранг» убит 16-летний подросток из Новокузнецка. Преступник еще не задержан (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber