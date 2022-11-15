В Новосибирске в бизнес-центре на Советской отключили свет

В бизнес-центре на Советской, 64 пропал свет.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Во вторник, 15 ноября, в бизнес-центре на Советской, 64, пропал свет. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
Никаких предупреждений об отключении электричества не было. В итоге здание со множеством офисов погрузилось во мрак.
Из-за чего пропал свет – пока неясно. Также неизвестно, как быстро решат данную проблему.
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