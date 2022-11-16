Стало известно, сколько зарабатывают участковые в Новосибирске

Зарплата начинается от 40 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, сколько зарабатывают новосибирские участковые. Об этом в КП-Новосибирск сообщила Евгения Кийко, замначальника отдела кадров управления по работе с личным составом ГУ МВД России по региону.

- Самая минимальная зарплата у участкового - от 40 тысяч рублей, у участкового с опытом - от 55 тысяч, - рассказала КП-Новосибирск Евгения Кийко.

Она уточнила, что зарплата зависит от участка, на котором правоохранитель работает. А также от количества населения в пункте, за который отвечает полицейский.

Напомним, что на сегодняшний день в Новосибирске работает 150 женщин-участковых.

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