Стало известно, сколько зарабатывают участковые в Новосибирске

Зарплата начинается от 40 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Стало известно, сколько зарабатывают новосибирские участковые. Об этом в КП-Новосибирск сообщила Евгения Кийко, замначальника отдела кадров управления по работе с личным составом ГУ МВД России по региону.
- Самая минимальная зарплата у участкового - от 40 тысяч рублей, у участкового с опытом - от 55 тысяч, - рассказала КП-Новосибирск Евгения Кийко.
Она уточнила, что зарплата зависит от участка, на котором правоохранитель работает. А также от количества населения в пункте, за который отвечает полицейский.
Напомним, что на сегодняшний день в Новосибирске работает 150 женщин-участковых.
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