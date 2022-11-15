В Новосибирске подрались водители «Лады» и автобуса, не поделившие дорогу

Драку разнимали пассажиры автобуса. Фото: кадр из видео
В Новосибирске на улице Северная водители автобуса и «Лады» подрались, не поделив дорогу. Произошел инцидент утром во вторник, 15 ноября.
— Водитель седана выехал на встречную полосу, по которой двигался автобус. Не поделив проезжую часть, водители начали разборки прямо на дороге, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «ЧП Новосибирск».
Судя по кадрам видео, в пылу драки водители махали не только руками, но и ногами. Пассажирам автобуса даже пришлось выйти и разнимать драчунов. В итоге после потасовки, водители вернулись к своему транспорту и разъехались.
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