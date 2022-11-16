Жительница Новосибирска, не видевшая папу с 5 лет, ищет его в Тюмени

Девушка предполагает, что отец живет в Тюмени.

Жительница Новосибирска Екатерина Любкина ищет своего отца Сергея Присовских. Последний раз она его видела, когда ей было 5 лет.

- Папа родился летом 1975 года. Всю информацию о нем я спрашивала у мамы. Знаю, что он живет в Тюмени. Связывалась с племянником папы, он сказал, где отец находится, но данные никакие не дал, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Как говорит Екатерина, она была желанным ребенком. Отец выбрал ей имя, любил дочку до безумия.

- Не знаю, жив он или нет, но очень хочу с ним пообщаться. Мне всегда его не хватало и мне не нужно от него никаких денег, - говорит девушка.

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