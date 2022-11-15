В новосибирском театре рассказали про спектакль, который проверяют на пропаганду ЛГБТ

В театре рассказали про постановку, которую проверит минкульт. Фото: Первый театр
В новосибирском «Первом театре» рассказали про детский спектакль «Принцесса и Людоед», который проверят на пропаганду ЛГБТ. Напомним, сразу после премьеры в молодежном «Первом театре» в Минкульт региона начали поступать жалобы якобы из-за усатого актера-мужчины, который играл принцессу.
— Творческая концепция спектакля завязана на воображении ребёнка, которое в детстве позволяет играть с чем угодно и во что угодно — в зубного врача, в принцессу и людоеда, играть воображаемую музыку и так далее. Единственные дополнительные персонажи — это клоны главных героев. Сама пьеса, все режиссерские решения и творческая концепция создавались под конкретных артистов «Первого театра», — ответили в «Первом театре» на запрос КП-Новосибирск.
В театре также подтвердили, что от одного из зрителей было обращение в минкульт, однако в полномочия этого ведомства не входит формирование этической комиссии, которая может дать оценку художественной ценности спектакля. По их поручению были приглашены приглашены представители экспертно-театрального сообщества региона и членами Общественного совета при минкульте, после чего будет организовано обсуждение спектакля.
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