Новосибирским военнослужащим в зону СВО отправили 12 тонн гуманитарки

В зону СВО отправили 12 тонн гуманитарки. Фото: правительство НСО

Новосибирским военнослужащим в зону СВО отправили 12 тонн гуманитарного груза. В его состав вошли 100 килограммов меда, а также лекарства, теплая одежда, продукты быстрого приготовления, две модульные бани, рации, тепловизор.

— Мы открыты для контактов со всеми бойцами и стараемся переписываться, когда есть возможность, просим их сообщать о том, что именно им необходимо, — рассказал член Общественной палаты региона, председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубёнов. — Машина идёт — мы подписываем, какому подразделению этот груз необходим, готовим его по перечню, который к нам поступает. Средства связи, к примеру, приобретаются напрямую у производителей в соответствии с конкретными запросами наших бойцов.

По сообщению правительства, груз отправят на позиции бойцам реактивной артиллерийской батареи третьего армейского корпуса Западного военного округа из войсковой части 31832.

Ранее КП-Новосибирск писала, что военнослужащим на Донбасс отправят тюнингованный УАЗ. Его в подарок подготовили члены клуба OFF ROAD MASTER CLUB. Его планируют перекрасить в более подходящие цвета — сейчас внедорожник выделяется ярко-желтым цветом — и подготовить запчасти.

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