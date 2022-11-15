Авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали после задержки рейса Новосибирск – Баку

Авиакомпания «ИрАэро» получила штраф в размере 20 тысяч рублей после задержки рейса Новосибирск – Баку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Авиакомпания «ИрАэро» получила штраф в размере 20 тысяч рублей после задержки рейса Новосибирск – Баку. Об этом сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре.

История произошла в июле 2022 года. Самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево. Однако рейс задержали на 9 часов.

При этом пассажирам не обеспечили необходимые условия на период ожидания – так, их не разместили в гостинице. Более того, горячее питание и напитки людям предоставили несвоевременно.

Транспортная прокуратура вынесла представление директору авиакомпании. Предприятие приняло меры, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись.

По постановлению прокурора «ИрАэро» все же привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью первой статьи 14.4 КоАП РФ – «Оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

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