В Новосибирске в Заельцовском районе произошел разлив трансформаторного масла

В Заельцовском районе Новосибирска произошел разлив трансформаторного масла. Фото: "Ведомости Заксобрания"

В Заельцовском районе Новосибирска произошел разлив трансформаторного масла. Это случилось во время плановой заметы трансформатора на улице 2-й Сухарной еще в понедельник, 14 ноября.

Разлилась субстанция примерно на 50-60 квадратных метров. Как сообщает издание «Ведомости Заксобрания Новосибирской области», жителям улицы сообщили, что ситуацию исправят в ближайшее время.

На место уже прибыла спецтехника, рабочие сняли слой снега с грунтом и увезли. Место разлива должны засыпать щебнем.

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