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НовостиОбщество15 ноября 2022 9:46

Еще два новосибирских депутата отправились защищать Родину

В рамках частичной мобилизации были призваны на военную службу народные избранники от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Рустам Буриев и Алексей Новоселов. Оба - депутаты Боровского сельсовета Новосибирского района
Рустам Буриев (слева) и Алексей Новоселов(справа). Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Рустам Буриев (слева) и Алексей Новоселов(справа). Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В настоящее время Рустам Буриев и Алексей Новоселов уже находятся в мобилизационном пункте города Новосибирска, где будут проходить необходимую подготовку. Ожидается, что в конце ноября их отправят в зону специальной военной операции.

Лидер справедливороссов Новосибирского района Роман Трифонов отметил, что на следующей неделе его коллеги намерены посетить мобилизованных депутатов на сборном пункте, чтобы снабдить их теплыми вещами и необходимой амуницией.

Напомним, что в октябре в зону специальной военной операции отправился добровольцем еще один народный избранник из числа социалистов - депутат Совета депутатов Новосибирского района Руслан Колник. В прошлом он принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, имеет боевые награды.