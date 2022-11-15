Еще два новосибирских депутата отправились защищать Родину

Рустам Буриев (слева) и Алексей Новоселов(справа). Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В настоящее время Рустам Буриев и Алексей Новоселов уже находятся в мобилизационном пункте города Новосибирска, где будут проходить необходимую подготовку. Ожидается, что в конце ноября их отправят в зону специальной военной операции.

Лидер справедливороссов Новосибирского района Роман Трифонов отметил, что на следующей неделе его коллеги намерены посетить мобилизованных депутатов на сборном пункте, чтобы снабдить их теплыми вещами и необходимой амуницией.

Напомним, что в октябре в зону специальной военной операции отправился добровольцем еще один народный избранник из числа социалистов - депутат Совета депутатов Новосибирского района Руслан Колник. В прошлом он принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, имеет боевые награды.