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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 9:45

За пьяное вождение новосибирца приговорили к 300 часам обязательных работ

Об этом сообщили в прокуратуре
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчину приговорили к обязательным работам, а также конфисковали автомобиль.

Мужчину приговорили к обязательным работам, а также конфисковали автомобиль.

Фото: Иван ВИСЛОВ

46-летнего жителя села Плотниково под Новосибирском приговорили к 300 часам обязательных работ за пьяное вождение.

— Кроме обязательных работ суд конфисковал принадлежащий осужденному автомобиль марки ВАЗ-2121, обратив его в доход государства, — пояснили в региональной прокуратуре.

Напомним, что к 200 часам обязательных работ приговорили сибиряка, избившего врача за отказ надеть бахилы. Также мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей за моральный вред.

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