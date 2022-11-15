За пьяное вождение новосибирца приговорили к 300 часам обязательных работ

Мужчину приговорили к обязательным работам, а также конфисковали автомобиль. Фото: Иван ВИСЛОВ

46-летнего жителя села Плотниково под Новосибирском приговорили к 300 часам обязательных работ за пьяное вождение.

— Кроме обязательных работ суд конфисковал принадлежащий осужденному автомобиль марки ВАЗ-2121, обратив его в доход государства, — пояснили в региональной прокуратуре.

Напомним, что к 200 часам обязательных работ приговорили сибиряка, избившего врача за отказ надеть бахилы. Также мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей за моральный вред.

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