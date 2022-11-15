Входную площадку к скверу у озера на Лазурной благоустроили в Новосибирске

Участок находится в Октябрьском районе. Фото: Новый парк с озером на МЖК Новосибирск

В Новосибирске благоустроили входную площадку к будущему скверу, который расположится у озера на улице Лазурной. Об этом сообщили в мэрии города.

Участок находится в Октябрьском районе. Ранее на нем незаконно располагались гаражи. После сноса конструкций территорию решили облагородить.

Часть работ уже выполнена. Впереди − обсуждение основного проекта, а также выполнение задач, связанных с благоустройством пространства.

Проект благоустройства входной группы разработали по инициативе местных жителей и при поддержке депутата. А реализовали его при участии администрации.

На территории появились скамейки и урны. Также там вымостили площадку, ведущую к озеру.

− В планах на следующий год — привести территорию в нормативное санитарное состояние, обеспечив плодородным слоем почвы, − сообщили в мэрии.

Кроме того, там предстоит снести аварийные деревья и обрезать оставшиеся, а еще – посадить новые растения. Также рабочим предстоит взяться за благоустройство откоса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber