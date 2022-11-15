Входную площадку к скверу у озера на Лазурной благоустроили в Новосибирске

Участок находится в Октябрьском районе. Фото: Новый парк с озером на МЖК Новосибирск
В Новосибирске благоустроили входную площадку к будущему скверу, который расположится у озера на улице Лазурной. Об этом сообщили в мэрии города.
Участок находится в Октябрьском районе. Ранее на нем незаконно располагались гаражи. После сноса конструкций территорию решили облагородить.
Часть работ уже выполнена. Впереди − обсуждение основного проекта, а также выполнение задач, связанных с благоустройством пространства.
Проект благоустройства входной группы разработали по инициативе местных жителей и при поддержке депутата. А реализовали его при участии администрации.
На территории появились скамейки и урны. Также там вымостили площадку, ведущую к озеру.
− В планах на следующий год — привести территорию в нормативное санитарное состояние, обеспечив плодородным слоем почвы, − сообщили в мэрии.
Кроме того, там предстоит снести аварийные деревья и обрезать оставшиеся, а еще – посадить новые растения. Также рабочим предстоит взяться за благоустройство откоса.
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