Новосибирский зоопарк объявил конкурс самодельных елочных игрушек

Заявки на участие в конкурсе принемаются до 11 декабря. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирский зоопарк объявил конкурс «Новогодняя игрушка-зверюшка». По сообщению зверинца, участникам конкурса предлагается своими руками мастерить елочные игрушки, изображающие животных зоопарка. Всех их разместят на территории зверинца. Также игрушки украсят домик Деда Мороза.

— Лучшие игрушки будут выбраны в следующих номинациях: «медведи», «псовые», «копытные», «грызуны», «пингвины», «кошачьи», «птицы», «приматы», «обитатели аквариума», «обитатели террариума», «символ года». Также в завершении юбилейного года организаторы решили добавить и специальную номинацию — это «манул Снежинка», — пояснили в зоопарке.

Материал игрушки может быть любым, но обязательно влагостойким и нехрупким. Дизайн поделки также на вкус участника конкурса. Однако игрушка обязательно должна изображать одного из животных зоопарка, а также быть безопасной.

— Заявки на конкурс принимаются до 11 декабря. В качестве поощрения для всех участников будет организован однократный бесплатный вход в зоопарк с 1 до 8 января 2023 года. Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде в течение месяца, — добавили в зоопарке.

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