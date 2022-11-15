В Новосибирске на выходных ожидается пик снегопадов

Жителей Новосибирска предупредили о сильных снегопадах на выходных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Новосибирска предупредили о сильных снегопадах. Пик осадков придется на выходные, сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко. Его слова прозвучали на аппаратном совещании во вторник, 15 ноября.

− У нас практически всю неделю переменная облачность, дождь с мокрым снегом, − отметил Сергей Куценко.

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 16 ноября столбик термометра может опуститься до отметки -2 градуса. Днем обещают -1...+1. Синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.

17 ноября в Новосибирск придет похолодание. Ночью и днем прогнозируют до -5 градусов. И в среду, и в четверг ожидается небольшой снег.

Ранее КП-Новосибирск рассказала, когда в регион придут морозы до -20 градусов.

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