В Новосибирской области помощь участникам СВО координируется в рамках проекта «Все для Победы!»

В рамках проекта «Все для Победы!» Новосибирская область осуществляет помощь участникам СВО. Фото: правительство НСО

В рамках проекта «Все для Победы!» Новосибирская область осуществляет помощь участникам специальной военной операции. На этом акцентировал внимание губернатор НСО Андрей Травников.

Федеральный проект реализует региональный штаб Общероссийского народного фронта. Глава региона встретился и пообщался с представителями ОНФ.

Андрей Травников оценил работу волонтеров, которые занимаются формированием гуманитарного груза. Отчет о реализации проекта «Все для Победы!» подготовила руководитель регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина.

Губернатор Новосибирской области отметил, что многие новосибирцы горят желанием помочь не только жителям Донбасса, но и военнослужащим, участвующим в спецоперации.

− Мы скоординировали эту деятельность. Большую работу проводит региональное отделение Общероссийского народного фронта. Для того, чтобы не распыляться, мы договорились объединить усилия, − подчеркнул Андрей Травников.

Глава НСО добавил, что собранные деньги направят на единый счет, а вся материальная помощь попадет в специальные сортировочные центры. То есть абсолютно все используют по назначению.

Кстати, Общероссийский народный фронт сформировал единую федеральную электронную платформу (pobeda.onf.ru) и специальную группу в Телеграмм-канале vsefrontu. Благодаря этому люди могут узнать, на что расходуются пожертвования.

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