«Больше 300 звонков за сутки»: В Новосибирске пристроили собаку, хозяин которой погиб на Украине

Вдова сдала собаку на передержку. Фото: Предоставлено волонтерами

Новосибирцы нашли дом собаке и двум кошкам, хозяин которых погиб в ходе спецоперации на Украине. Волонтеры рассказали, что трагедия произошла в июле 2022 года. Тогда вдова мужчины решила найти его животным новый дом. Кошек пристроили быстро, а вот 8-летнюю Ласку - нет.

- Летом я увидела объявление про Ласку в одной из групп «ВКонтакте», репостнула. В сентябре появился второй пост, что хозяйка отказалась платить за передержку. Тогда ей решили вернуть собаку, но женщина пригрозила усыпить питомца. В конце концов я не выдержала и сама забрала собаку с передержки. Это было 8 ноября, – сообщила КП-Новосибирск волонтер Олеся Винс.

Приюты оказались переполнены. Тогда женщина стала распространять историю по группам в соцсетях. С 10 ноября ей стали звонить десятки людей с просьбой забрать Ласку. Но волонтер не спешила, она искала надежных и верных хозяев.

- Было больше 300 звонков и сообщений за сутки, звонили даже из Германии – я едва успевала всем отвечать на работе. Поездив в гости к кандидатам, мы нашли семью. В ней жена работает психотерапевтом из дома. Пообщались, понаблюдали и решили отдать Ласку, – рассказала Олеся Винс. – Собака в надежных руках.

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