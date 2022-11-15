В Новосибирске незаконно оформляли поставку рыбы в детсады и школы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В детсады и школы Новосибирска закупали рыбу, замороженную и слабосоленую, незаконным способом. Оформляли закупки через аккаунт уволенного сотрудника. Информация о нарушениях поступила в Россельхознадзор.

Специалисты ведомства подтвердили эти факты. Оказалось, что доступ уволенного сотрудника использовали в ООО «Медиана-Н». Незаконным образом в дошкольные и школьные учреждения с июня по октябрь 2022 года оформили более 65 тонн рыбной продукции.

В пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что уполномоченное лицо оперативно открепили от компании в компонентах ВетИС. Сделали это, чтобы остановить незаконное оформление закупа продуктов.

Руководителю компании вынесли предостережение за неправомерный доступ к системе. По закону он должен был сообщить об увольнении ответственного за закуп лица в течение трех дней.

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