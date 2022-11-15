В Новосибирске будут судить бывшего чиновника за недостроенный детский сад стоимостью в 13 миллионов рублей

Бывший директор УКС пойдет под суд за недостроенный детсад. Фото: Правительство НСО.

Экс-главу регионального «Управления капитального строительства» Юрия Бутримова осудят за недостроенный детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

– Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), – рассказали в ведомстве.

В прошлом году директор «из желания приукрасить действительное положение» подписал акты о выполнении работ по строительству детского садика в Чанах. Подрядчик получил более 13,4 миллиона рублей за недостроенное здание. По этому случаю возбуждено другое уголовное дело.

Юрий Бутримов признал свою вину. Уголовное дело направили в суд. Бывшему директору может грозить до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в правительстве региона сообщали, что Юрия Бутримова вызывали на допрос в Следственный комитет.

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