В Новосибирской области планируют реконструировать завод «Анозит»

Реконструкции подлежат несколько корпусов завода. Фото: ФКП «Анозит»

Завод «Анозит», расположенный в городе Куйбышев Новосибирской области, планируют реконструировать. Информация размещена на сайте госзакупок.

Завод занимается производством неорганических химических веществ. Среди них − перхлорат аммония, являющийся ключевым компонентом твердых ракетных топлив.

Как сообщается на сайте, реконструкции подлежат несколько корпусов. Работы оценивают в 555 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 21 ноября.

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