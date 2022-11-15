В Новосибирской области планируют реконструировать завод «Анозит»

Реконструкции подлежат несколько корпусов завода. Фото: ФКП «Анозит»
Завод «Анозит», расположенный в городе Куйбышев Новосибирской области, планируют реконструировать. Информация размещена на сайте госзакупок.
Завод занимается производством неорганических химических веществ. Среди них − перхлорат аммония, являющийся ключевым компонентом твердых ракетных топлив.
Как сообщается на сайте, реконструкции подлежат несколько корпусов. Работы оценивают в 555 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 21 ноября.
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