В Новосибирске зафиксировали острый дефицит медработников

В Новосибирской области заметили нехватку кадров в сфере медицины.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Новосибирской области зафиксировали острую нехватку кадров в сферах медицины и добычи сырья. О данных исследования за октябрь сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
– В семи из двадцати восьми профсфер в Новосибирской области на одну вакансию приходится менее одного потенциального кандидата, – рассказали аналитики.
Всего 0,4 резюме на вакансию приходится в сфере добычи полезных ископаемых, по 0,8 резюме на вакансии рабочего персонала, врачей, медсестер и фармацевтов. Также не хватает специалистов в строительстве и банковском деле.
Больше всего резюме у студентов, юристов и начинающих специалистов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер