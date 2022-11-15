В Новосибирске зафиксировали острый дефицит медработников

В Новосибирской области заметили нехватку кадров в сфере медицины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирской области зафиксировали острую нехватку кадров в сферах медицины и добычи сырья. О данных исследования за октябрь сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

– В семи из двадцати восьми профсфер в Новосибирской области на одну вакансию приходится менее одного потенциального кандидата, – рассказали аналитики.

Всего 0,4 резюме на вакансию приходится в сфере добычи полезных ископаемых, по 0,8 резюме на вакансии рабочего персонала, врачей, медсестер и фармацевтов. Также не хватает специалистов в строительстве и банковском деле.

Больше всего резюме у студентов, юристов и начинающих специалистов.

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