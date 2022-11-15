В Новосибирске двое парней из Томска серийно грабили офисы и медцентры, проникая в них через окна. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полицейские поймали серийных грабителей, обчищавших городские офисы и медцентры. Они попались на очередном преступлении в начале ноября. Тогда в медицинском центре в Калининском районе сработала сигнализация. Злоумышленников задержали прибывшие на место оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии. Правоохранители остановили машину, в которой находились двое парней возрасте 21 года и 23 лет.

– Машину подозреваемых осмотрели. В ней нашли металлический инструмент. Именно его и использовали как орудие взлома. Также там обнаружили черновые записи со схемами планировки помещений, в которые фигуранты намеревались проникнуть. Также на них были прорисованы возможные пути отхода. Молодых людей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что подозреваемые приехали в Новосибирск из Томска. Там их уже судили за аналогичные преступления, – раскрыли подробности в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции выяснили, что промышляли воры серийно. Так, с конца октября по начало ноября они обчистили медцентры, а также офисные помещения в нескольких районах города. Злоумышленники проникали в помещения, отжимая окна или же разбивали их. В общей сложности парни награбили более чем на 400 тысяч рублей. Полицейские установили, что они причастны к 20 кражам. Молодые люди во всем сознались.

На воров возбудили уголовное дело за кражу с проникновением в помещение. Сейчас молодые люди в СИЗО. Санкции статьи предусматривают срок до 5 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber