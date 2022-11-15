Бойцы добровольческого спецбатальона «Вега» получат бронежилеты «Филлин». Фото: правительство НСО.

В Новосибирске бойцов добровольческого спецбатальона «Вега» укомплектуют средствами индивидуальной бронезащиты. На производстве побывал губернатор НСО Андрей Травников.

По его словам, предприятие производит продукцию не для широкого пользования, для спецназа. В связи с чем, ранее о нем было мало что слышно. Однако на фоне СФО многие бойцы уже высоко оценили изделия «Филлина». Так, на производстве за последние несколько месяцев внедрили новые технологии. Благодаря этому бронежилеты стали еще более защищёнными. Кроме того, на предприятии растут объёмы производства. В настоящий момент в «Филлине» работают надо обеспечением добровольческого спецбатальона «Вега».

– Руководство уже занимается расширением производственных площадей, нужно кратно увеличивать швейное производство, объёмы производства, мы будем оказывать в этом содействие, – сказал губернатор.

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