Под Новосибирском пройдут похороны сбитой на пешеходном переходе многодетной матери

В Новосибирской области пройдут похороны сбитой на пешеходной переходе многодетной матери. Фото: Прокуратура НСО.

В Искитиме под Новосибирском 16 ноября простятся с погибшей в автокатастрофе многодетной матерью. Напомним, женщина вела двух младших дочерей в садик и переходила дорогу с двухлетней малышкой на руках. Их не заметил 70-летний водитель «Тойоты».

Самая маленькая погибла на месте, а мама умерла в больнице, так и не выйдя из комы. Убитый горем отец вместе с врачами боролся за жизнь 4-летней дочери, но и она накануне скончалась от серьезных травм. Завтра глава семьи будет хоронить свою супругу.

– Прощание состоится в среду, 16 ноября, в ритуальном бюро «Прогресс» с 12:00 до 13:00 часов, – сообщила родственница погибших в соцсетях.

Напомним, отец остался один с двумя дочками 9 и 14 лет. В местной группе объявили сбор средств – после трагедии семье требуется любая помощь.

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