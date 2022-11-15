Производитель электродвигателей повысит конкурентоспособность благодаря нацпроекту

Фото: «СЭТЗ»

Повысить производительность предприятия планируется за счёт оптимизации производства, сокращения сроков изготовления продукции, выстраивания системы, позволяющей прослеживать приоритетность выполнения заказов, а также грамотной организации рабочего пространства.

Сибирский электротехнический завод в этом году отметил 80-летие работы. Предприятие производит электродвигатели и генераторы постоянного тока, крановые и рольганговые электродвигатели, низковольтные и высоковольтные электродвигатели общепромышленного назначения, синхронные машины, энергоэффективные электродвигатели, электродвигатели для АЭС. Для работы в основном используются материалы отечественного производства. Продукция завода поставляется по России и экспортируется в страны.

Для оптимизации производственных процессов на предприятии выбрана линия доработки стандартного электродвигателя. Объём выпуска продукции в 2021 году составил почти 6 тысяч штук.

– Мы вступаем в нацпроект с целью увеличить производительность труда, снизить себестоимость, а также повысить благосостояние сотрудников и предприятия в целом. На нашем рынке высокая конкуренция, поэтому наша основная задача – повысить конкурентоспособность, для этого необходимо оптимизировать производственные процессы и сократить потери. В первый год участия в нацпроекте мы планируем увеличить эффективность на 10-12%, а в целом за три года – до 25-30%, – рассказал руководитель «СЭТЗ» Андрей Екимов.

Сопровождать реализацию проекта на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.