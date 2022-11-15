Новосибирские студенты заняли третье место на всероссийском конкурсе с песней Мити Фомина

Новосибирские студенты вошли в тройку победителей на конкурсе с песней Мити Фомина. Фото: Горсайт / группа "Снимки".

Группа студентов из новосибирского университета РАНХиГС взяла «бронзу» на Всероссийском песенном конкурсе «Универвидение-2022» в Сыктывкаре.

Как сообщает «Горсайт», ребята исполнили песню «Седьмой лепесток» земляка Мити Фомина. Жюри конкурса были в восторге от новосибирцев. Главный режиссер заявил, что уровень ребят выше всероссийского.

Летом 2023 года группа выступит на фестивале в Крыму от Новосибирской области. Однако участники группы хотят провести подобный масштабный конкурс и в своем регионе.

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