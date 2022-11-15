В Новосибирске закупят 9 новых остановок почти за 3 миллиона рублей

В Новосибирске установят 9 новых остановочных павильонов. Фото: Документы закупки.

В Новосибирск до конца года привезут 9 новых остановочных павильонов. Начальная цена контракта – 2,925 миллиона рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

Гарантия на антивандальные остановки – 3 года. Рядом с павильонами установят опрокидывающиеся урны и информационные таблички.

Заявки можно будет подать до 21 ноября. Все остановки доставят в Центр организации дорожного движения (ГЦОДД) до конца 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске установят 5 новых остановок за 2,3 миллиона рублей, а также 6 павильонов за 4,7 миллиона рублей.

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