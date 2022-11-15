Редкая община меннонитов живет в деревне под Новосибирском

В Новосибирской области живут немцы-меннониты. Фото: Администрация Неудачинского сельсовета.

В Татарском районе Новосибирской области есть немецкая деревня Неудачино. До 1989 года немцы составляли 99 % ее населения, к 2005 году из-за миграции их осталось лишь 40 %. Жители деревни Неудачино исповедают разные религии. В селе 2 молельных дома: баптистов и меннонитов, сообщают на сайте администрации Татарского района.

Меннониты – последователи одного из направлений протестантизма, которые не крестят маленьких детей и дают им самим делать осознанный выбор. Немецкие переселенцы – пацифисты. По религиозным убеждениям они не берут в руки оружие, отказываются от службы в армии. Вместо этого по призыву молодежь выбирает альтернативную гражданскую службу, сообщают на сайте Новосибирского областного Русско-Немецкого Дома.

Неудачино основали добровольные переселенцы в 1905 году. Немцам понравились плодородие и свобода сибирских земель. Тогда первые семьи начали покупать землю у помещика Неудачина, от 50 рублей за десятину – от его фамилии возникло название деревни.

Напомним, также в деревне есть дом часового мастера Абрама Штеффена, который смастерил часы-куранты в центре района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber