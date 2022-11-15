Под Новосибирском у школьников отменили занятия из-за фуры, перегородившей выезд из посёлка. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 15 ноября, под Новосибирском застряла фура и заблокировала единственный из посёлка Садовый. Из-за этого ученики не попали в школу на занятия.

– Не смог проехать школьный автобус - как итог, отменены занятия у детей в школе, пока у первой смены, – сообщили местные жители в группе «Инцидент Новосибирск».

Сибиряки добавили, что проехать мимо фуры может только легковая машина. Да и то, впритык.

Фуру до сих пор не убрали. По какой причине она застряла и заблокировала проезд, не ясно.

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