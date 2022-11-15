Мэрия Новосибирска подала в суд на 4 подрядчиков из-за разрушенных дорог

Мэрия подала в суд на 4 подрядчиков из-за ремонта дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новосибирска подала в суд на четыре компании из-за дефектов после ремонта дорог. Судебные разбирательства ведут по тем участкам, на которых подрядчики отказались исправлять разрушения по гарантии. Об этом во вторник, 15 ноября, в ходе аппаратного совещания рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

– У нас осталось 40 замечаний на 20 объектах. Это 4 компании. Документы по ним поданы в суд. С учетом ожидаемого срока вынесения судебных решений эти работы будут по погодным условиям выполнены в весенний период 2023 года, – сообщил Константин Васильев.

Напомним, ранее в мэрии рассказали, какие дороги отремонтируют в Новосибирске в 2023 году по нацпроекту БКД.

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