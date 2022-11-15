«Щелкунчик» и Деды Морозы: в Новосибирске приготовили программу мероприятий для детей с Донбасса

В Новосибирск привезут 100 детей от 9 до 13 лет из Беловодского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стала известна новогодняя программа посещения Новосибирска детьми из Беловодского района. Об этом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала во вторник, 15 ноября, в ходе аппаратного совещания с мэром Анатолием Локтем.

Всего в Беловодском районе живут 1659 школьников и 438 детсадовцев, а также 161 ребенок от 0 до 3 лет.

– Из них формируется группа учащихся в количестве 100 человек, плюс 10 сопровождающих. Мы определили, что это должны быть дети с 9 до 13 лет – не сильно взрослые и не сильно маленькие, – сообщила на совещании Анна Терешкова, уточнив, что детям более старшего возраста Новый год уже не так интересен, а младшим будет тяжело перенести долгий переезд.

Выезд запланирован на 17 декабря. Продумана логистика: на автобусах детей довезут до Ростова, оттуда они поедут на поезде в 2 вагонах. Также предусмотрен вагон-ресторан. В Новосибирске дети погостят с 21 по 26 декабря. Их разместят в гостинице «Азимут» в центре города.

Для ребят из Беловодского района подготовили обширную культурную программу. 22 декабря они познакомятся с Дедами Морозами со всей страны в КК имени В. Маяковского. В течение каникул детям проведут экскурсию по Новосибирску, свозят в Академгородок и дельфинарий, познакомят с историей города в Краеведческом музее. 25 декабря в НОВАТе ребятам покажут знаменитый балет «Щелкунчик».

Также всем детям из Беловодского района достанутся подарки на Новый год. Их будет больше полутора тысяч, как сообщалось ранее. Презенты разделят на две группы.

– Одни подарки для школьников, потому что всё-таки это другой возраст, и отдельные подарки для детсадовцев и детей от 0 до 3 лет, – уточнила Анна Терешкова.

Сюрпризы отправят отдельным транспортом в Беловодский район примерно к 17 декабря. Как отметил вице-мэр Валерий Шварцкопп, уже начат отбор книг на русском языке. В подборку войдут разные издания: от сказок до классической литературы.

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