Вице-мэр Новосибирска высказалась по поводу скандала из-за детского спектакля «Принцесса и Людоед»

Вице-мэр Новосибирска встала на защиту детского спектакля с мужчиной в роли принцессы. Фото: Первый театр.

Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова отреагировала на скандал вокруг спектакля «Принцесса и Людоед». Напомним, постановку для детей старше шести лет зрители заподозрили в ЛГБТ-пропаганде из-за мужчины с усами, который исполнил роль Принцессы.

Вице-мэр считает, что не стоит судить спектакль строго лишь из-за того, что мужчина исполнял женскую роль.

– Такие приемы давно используются в искусстве, – рассказала Анна Терешкова КП-Новосибирск.

Ранее стало известно, что министерство культуры Новосибирской области 20 ноября проверит спектакль на причастность к пропаганде ЛГБТ.

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