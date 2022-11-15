Массовые ДТП и пробки в 7 баллов заблокировали движение в Новосибирске утром 15 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семибалльные пробки сковали движение в Новосибирске утром 15 ноября. Плюс на дорогах города произошли сразу несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на улицах Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затор из-за ДТП на улице Станционной. Сложно проехать по улице Широкой, проезду Энергетиков, Димитровскому мосту. Пробки на Станиславского, Котовского и Ватутина. Заблокировано движение на площади Труда из-за ДТП.

На правом берегу заторы из-за ДТП на Кошурникова и на Авиастроителей. Также заблокировано движение по Большевистской, Никитина, Кирова, Восход и Бориса Богаткова.

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