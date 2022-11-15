Больше 10 машин пробили колеса в гигантской яме на Ипподромской в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.
Гигантская яма образовалась на Ипподромской улице в Новосибирске. В ней сразу несколько машин получили повреждения.
– Она образовалась на Ипподромской, 77. Больше 10 автомобилей пробили колёса, преимущественно передние левые, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
К посту прикрепили видео, на котором можно оценить масштаб проблемы. Яма впечатляющих размеров зияет посреди проезжей части. На кадрах сразу несколько машин стоят на аварийке. У всех пробиты колеса.
Подписчиков возмутила ситуация. По их мнению, власти должны внимательнее следить за состояние городских дорог.
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