Больше 10 машин пробили колеса в гигантской яме на Ипподромской в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Гигантская яма образовалась на Ипподромской улице в Новосибирске. В ней сразу несколько машин получили повреждения.

– Она образовалась на Ипподромской, 77. Больше 10 автомобилей пробили колёса, преимущественно передние левые, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

К посту прикрепили видео, на котором можно оценить масштаб проблемы. Яма впечатляющих размеров зияет посреди проезжей части. На кадрах сразу несколько машин стоят на аварийке. У всех пробиты колеса.

Подписчиков возмутила ситуация. По их мнению, власти должны внимательнее следить за состояние городских дорог.

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