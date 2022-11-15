В Новосибирске 30 соток земли возле Пашинского сквера вернут муниципалитету

суд постановил вернуть участок в ведение муниципалитета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 30 соток земли около Пашинского сквера вернутся в собственность города. Мэрия смогла доказать, что участок был приватизирован обманным путем.

Происходили эти события почти 30 лет назад и касались участка на улице Новоуральской между жилыми домами и магазинами. Кадастровая стоимость этой земли — 15, 6 миллионов рублей. Чтобы вернуть его в собственность города, мэрия обратилась в областной Арбитражный суд.

— о потере участка мэрия узнала из письма управления Росреестра по Новосибирской области в августе 2020 года. Ведомство сообщало, что в конце сентября 2019 года на трех новосибирцев были зарегистрирована три земельных участка. Пакеты документов на них были поданы один за другим, получили соответствующие кадастровые номера (по порядку). Вскоре землю продали некоему гражданину, который объединил участки в один новый, — сообщает издание «Новая Сибирь».

В тех самых документах, поданных тремя новосибирцами, говорилось, что земля была выделена им для строительства капитальных гаражей в 1993 году Пашинским поселковым советом. Но эту версию опровергли документы, запрошенные Арбитражем в городском и областном архивах. Как выяснилось, выдавались документы с указанными совсем другим людям, на участки с другой площадью, да еще и на другой улице. Поэтому продать эту землю кому бы то ни было сибиряки не могли — ведь им она по закону тоже не принадлежала. Поэтому суд постановил вернуть участок в ведение муниципалитета.

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