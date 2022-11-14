В Новосибирске на полках магазинов снова появились Coca-Cola и Fanta

В Новосибирске на полках магазинов снова появились газировки Coca-Cola и Fanta.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске на полках магазинов снова появились газировки Coca-Cola и Fanta. Горожане замечают их в разных супермаркетах.
— «Колу» можно встретить в металлических банках объемом 0, 33 литра или в двухлитровых бутылках, — рассказали КП-Новосибирск читатели. — Стоимость банки варьируется примерно от 100 до 150 рублей.
Напомним, ранее эти продукты пропали с прилавков из-за ситуации с санкциями. Их место заняли аналоги от других производителей.
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