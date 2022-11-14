В Новосибирске на стадионе «Заря» случился пожар

В Новосибирске на стадионе «Заря» случился небольшой пожар. Фото: Кадр из видео\«АСТ-54 black»
В Новосибирске на стадионе «Заря» случился небольшой пожар. О ЧП рассказали в соцсетях очевидцы вечером в понедельник, 14 ноября.
Судя по кадрам ролика, опубликованного в телеграм-канале «АСТ-54 black», загорелась какая-то часть рядом фонарем над футбольным полем.
В здании сработала пожарная сигнализация, оповестившая людей о необходимости эвакуироваться.
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